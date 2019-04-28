На Украине из-за коррупционного скандала решили ликвидировать госконцерн «Укроборонпром»

Инициативу депутатов Верховной рады поддержал совет национальной безопасности и обороны. На его сайте говорится, что согласно предложенному законопроекту, будет ликвидировано большое количество существующих фирм-прокладок. Будет создан отдельный госорган с расширенными полномочиями. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна. Заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос отметил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе Виктора Януковича для контроля за всеми финансовыми потоками в оборонной сфере.