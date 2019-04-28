Протестующие в Архангельской области перекрыли дорогу бензовозам для строителей мусорного полигона

Рядом с поселком Урдома на дороге собрались несколько сотен местных жителей и приезжих активистов, сообщает местное издание News29.ru. Отмечается, что прибыли дополнительные силы полиции, которые, судя по всему, пока не вмешиваются в ситуацию. По сведениям издания, сотрудники МВД обсуждают возможное введение в поселке режима ЧС.

В Архангельской области уже несколько месяцев продолжаются протесты против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес, куда собираются привозить отходы из Москвы.