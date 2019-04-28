Скандинавская авиакомпания SAS отменила более 1200 рейсов из-за забастовки пилотов

Они требуют повышения зарплаты. Переговоры, которые длились несколько недель, ни к чему не привели. В компании сообщили, что с момента начала забастовки в пятницу пострадали более 170 тысяч ее клиентов. Перевозчик подчеркнул, что зарплата пилотов составляет в среднем чуть менее 9 тысяч долларов и является одной из самых высоких в Скандинавии. В профсоюзе говорят, что статистика не соответствует реальности. Акционерами компании являются Швеция, Норвегия и Дания.