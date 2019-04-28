Группу российских туристов задержали в транзитной зоне в китайском аэропорту Гуанчжоу

Их потребовали предъявить местные визы, которых у наших соотечественников не было.

Две группы россиян летели разными рейсами из Таиланда и Индонезии в Москву через Китай. В аэропорту Гуанчжоу у наших соотечественников была внутренняя пересадка на самолёт до другого китайского города, откуда они уже должны были направиться в российскую столицу. Однако в Гуанчжоу, как рассказала одна из российских туристов, всех попросили заполнить анкеты на получение китайской визы. Хотя пассажиры находились в транзитной зоне и в город не выходили. У людей забрали паспорта и потребовали оформить документы.

27 человек в итоге визы не получили, рассказала девушка. Она уточнила, что в числе туристов из России один ребёнок и несколько человек, которые неважно себя чувствуют. Самолёт компании «China Southern» по пути запланировал посадку в городе Ухань, где лайнеру вероятно надо было заправиться. Поэтому у россиян и потребовали за перемещение внутри страны китайскую визу, которой у них не было, сообщил агентству РИА атташе нашего генконсульства в Гуанчжоу Григорий Колышкин. Он сказал, что дипломаты постоянно контактируют с одним из пассажиров.

По последним данным, ситуация с туристами разрешилась и они летят в Москву. Россияне намерены добиваться компенсаций от китайской стороны.