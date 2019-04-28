Полиция Шри-Ланки объявила о задержании главных подозреваемых по делу о терактах

По данным местных СМИ, это братья Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Арестован водитель фургона, на котором браться перемещались в день взрывов, владелец дома, где стоял фургон и собственник обувного магазина, где скрывались подозреваемые.

Всего по делу о теракте задержаны уже более ста человек, в том числе, приезжие из Сирии и Египта.

Взрывы прогремели в церквях и отелях Шри-Ланки, в прошлое воскресенье, когда христиане отмечали пасху по григорианскому календарю. По последним данным, погибли около 260-ти человек.