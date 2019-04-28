В Кемеровской области грозят увольнениями родственникам участников голодовки медработников, выступающих против сокращений. Об этом сообщает «МБХ-Медиа» со ссылкой на одну из участниц протеста.

Увольнения со службы в самых разных предприятиях посулили родным и близким санитарок и медсестер Анжеро-Судженской городской больницы. Это в городе с 80-тысячным населением в сотне километров от Кемерово. Членам семей грозят потерей работы, если протестующие жены и сестры не выйдут из рядов профсоюза «Действие» и не прекратят протестную активность, рассказал одна из участниц акций недовольства Марина Агаркова. По ее словам, проблемы обещаны 4-5 семьям и исходят угрозы со стороны властей, поскольку все получившие предупреждения родственники работают на разных предприятиях. Например, брата Агарковой Андрея, который работает в одном из энергетических предприятий, вызвали к директору и настоятельно советовали убедить сестру согласиться на перевод в уборщицы. Пока же сотрудницы больницы после встречи с зампрокурора Кемеровской области, который пообещал разобраться в ситуации, приостановили голодовку.

Напомним, непосредственным поводом к ней стал приказ о сокращении 126 санитарок и младших медсестер, изданный главным врачом Анжеро-Судженской ЦРБ Ольгой Козловой. Часть из них решили уволить, а остальных перевести на должности уборщиц с уменьшенной зарплатой.

В марте ряд сотрудниц больницы провели серию одиночных пикетов против сокращения младшего медперсонала. А в середине этой недели объявили голодовку, которая закончилась госпитализацией одной из участниц.