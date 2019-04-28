Шесть активистов были задержаны в Москве на лестничной клетке жилого дома

Накануне вечером их доставили в отделение полиции, где продержали более трех часов и отпустили только ночью без административных протоколов. Как сообщает портал ОВД – Инфо, от молодых людей, которые отмечали день рождения, требовали объяснить, почему они собрались в одной квартире и зачем стояли на лестничной клетке. Сами активисты из партии «Коммунисты России» и «Авангарда красной молодежи» связывают свое задержание с предстоящими акциями 1 мая.