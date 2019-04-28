Последняя часть фантастического фильма «Мстители» побила рекорды по кассовым сборам

Картина собрала в первый день проката почти 650 миллионов долларов.

Фантастический боевик уходит, громко заявив о себе. Фильм побил рекорд предыдущей части «Мстители: война бесконечности». Напомню, что мировая премьера 4й части киносаги прошла в четверг. Уже в первый день проката были выручены сотни миллионов долларов, отмечает агентство «Рейтер». Ожидается, что до конца этого дня последняя часть франшизы кинематографической вселенной Marvel соберёт больше миллиарда. Прежде всего, за счёт Китая. И это станет новым рекордом для мировой киноиндустрии. В финальной части по сюжету оставшиеся в живых члены команды «Мстителей» и их союзников должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу. Главные роли в картине Бри Ларсон, Скарлет Йоханссон, Брэдли Купер, Роберт Дауни-младший и другие.

В российский прокат фильм выйдет только завтра. В Минкультуры заявляли, что компания Disney якобы изначально планировала этот день. При этом российские любители кино требовали перенести премьеру на 25е число – день выхода «Мстителей» во всём мире. СМИ связывали перенос российской премьеры с отечественным фильмом «Миллиард» с Владимиром Машковым, для которого Минкультуры решило расчистить место. Предварительные продажи билетов на финальную часть саги о супергероях в России тоже стали рекордными и достигли почти 130 миллионов рублей за 4 дня до выхода.

В Китае тем временем разгораются страсти вокруг нового фильма. Так одного из зрителей даже побили за то, что он выйдя из зала начал рассказывать подробности «Мстителей» ильма людям, которые его ещё не видели. Спойлеру потребовалась помощь медиков.