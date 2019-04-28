В  православных храмах по всему миру сегодня прошли пасхальные службы

Верующие отмечают один из главных христианских праздников – воскресение Христа.

Пасхальное богослужение центре столицы собрало минувшей ночью тысячи верующих. К службе в ХХС присоединились президент, премьер с супругой и мэр столицы. Все было организовано с беспрецедентными мерами безопасности, перекрытием ряда центральных улиц, оцеплением из сотен бойцов ОМОНа Росгвардии, надзором бойцов ФСО и в антураже выставленных по периметру церкви огромных оранжевых самосвалов. Впрочем, в плотно заполненном людьми храме места нашлось далеко не для всех верующих. Многим не удалось миновать сложно организованную систему кордонов и попасть в главный православный храм страны. Для того, чтобы присутствовать на патриаршей службе нужно было предъявить специальный пригласительный, система распределения которых для многих осталась загадкой. Некоторые верующие недоумевали, как вход в Храм может быть организован по билетам. Росгвардейцы в оцеплении советовали выпрашивать билеты у выходящих со службы. Сотни людей, устремив глаза к колокольне храма, ближе к полуночи слушали пасхальный Благовест, и из-за ограждений наблюдали за Крестным ходом. Между теми, кто попал на богослужение, и людьми за оцеплением еще перед службой возникло пространство, заполненное вызывающе дорогими машинами представительского класса. Кто-то смотрел службу на экранах мобильных.

В своем поздравлении верующим патриарх Кирилл сказал, что праздник Пасхи должен укрепить людей в их стремлении к добру и любви.

В свою очередь патриарха и православных христиан и всех граждан России поздравил президент Владимир Путин. Глава государства назвал Пасху древним христианским праздником, который на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Желающие имели возможность получить заветный пригласительный на службу, но нарочитой торговли билетами, отмеченной в прошлом году, в этот раз не было.

В России по данным МВД в ночных пасхальных богослужениях приняли участие почти четыре с половиной миллиона человек.