Под Воронежем сгорел склад с товарами и продуктами сети «Магнит»

Площадь пожара превысила 40 тысяч квадратных метров. Это был распределительный центр, где были заняты 900 человек, теперь они останутся без работы, — сказали ТАСС в администрации Новоусманского района.

Пожару был присвоен 4-й уровень сложности, рассказал в эфире Пятого канала начальник регионального главка МЧС Александр Кошель.

Рассматриваются несколько версий, в том числе, техническая неисправность и нарушение правил пожарной безопасности.