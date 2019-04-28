Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России не получится соблазнить украинцев своим гражданством. Об этом он сказал в своем обращении к Владимиру Путину. Российский президент ранее допустил введение упрощенного порядка выдачи паспортов для всех украинцев.

На Украине прекрасно знают, что на самом деле представляет российский паспорт, убежден Зеленский. По его мнению, он дает право быть арестованным за мирный протест, не иметь свободных и конкурентных выборов, а также возможность забыть о естественных правах и свободах человека. В то же время на Украине, добавил Зеленский, есть и свобода слова, и свободные СМИ, и интернет. Из-за этого, говорится в обращении избранного президента к Путину, Россия не должна рассчитывать, что украинцы захотят стать «новой нефтью». В нее, по словам Зеленского, в Кремле пытаются превратить собственный народ. Также он сказал, что с Киевом не следует говорить на языке угроз, а также военного и экономического давления. Вместе с тем Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией в нормандском формате. Избранный украинский президент, в частности, предложил рассмотреть возможность обмена заключенными обеих стран в формате «всех на всех» без каких-либо исключений.

Ответ Москвы на письмо Владимира Зеленского вряд ли будет продуманным и взвешенным. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. Один из главных пунктов в письме Зеленского – обмен политическими заключенными. Если бы Россия согласилась на этот шаг в ближайшее время, это могло бы стать первой ступенью в нормализации отношений с Украиной, считает Глеб Павловский.

Обмен политическими заключенными между Россией и Украиной возможен при условии четкого определения списка таких людей. Такое мнение «Эху» высказал первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Главным посылом в обращении Владимира Зеленского все-таки является тема упрощенного предоставления гражданства для украинцев, считает Константин Затулин. Депутат отметил, что у Украины возникнут трудности с зеркальным ответом на этот шаг России.