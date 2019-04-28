В Испании голосование на парламентских выборах в одном из поселков заняло всего полторы минуты

Дело в том, что в населенном пункте Вильярроя зарегистрированы всего шесть избирателей, причем трое входят в избирком, сообщает агентство ЕFЕ. Досрочные выборы были объявлены, поскольку парламент отверг проект бюджета, предложенный правительством социалистов во главе с Педро Санчесом. Он стал премьер-министром в прошлом году, когда Мариано Рахой был вынужден уйти в отставку из-за коррупционного скандала.