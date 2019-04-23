Депутат Затулин: Обмен политзаключенными между возможен при условии четкого определения списка таких людей

Обмен политическими заключенными между Россией и Украиной возможен при условии четкого определения списка таких людей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, прокомментировав предложение президента Украины В.Зеленского обменять пленных по формуле «всех на всех».

«Я за свободу пленных, но надо понять в этом случае, кого именно считают политзаключенными у нас и на Украине. Проблема выполнения этого пожелания Зеленского на самом деле в исчислении базы, которая в данном случае позволит считать обмен «всех на всех». Выйти из этой ситуации можно исключительно путем переговоров и каких-то компромиссов», — сказал он.

По мнению К.Затулина, главным посылом в обращении Владимира Зеленского все-таки является тема упрощенного предоставления гражданства для украинцев. Депутат отметил, что у Украины возникнут трудности с зеркальным ответом на этот шаг России.

«Заявление Зеленского на самом деле было посвящено вопросам, связанным с предоставлением гражданства жителям ДНР и ЛНР. Зеленский воспринял это предложение как вызов, заявив в свою очередь, что Украина готова давать гражданства всем. Любопытно, каким образом президент Украины собирается разобраться с такой коллизией, как запрет украинского законодательства на предоставление на двойное гражданство», — отметил К.Затулин.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский накануне написал на своей странице в «Фейсбуке» письмо, где высказал готовность к диалогу с Россией и обсуждению новых условий сосуществования двух стран. По его мнению, конкретным подтверждением готовности России к деэскалации должен стать взаимный обмен пленными по формуле «всех на всех».