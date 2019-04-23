Политолог Павловский: Вряд ли ответ Кремля на письмо Зеленского будет адекватным

Избранный президент Украины Владимир Зеленский накануне написал на своей странице в «Фейсбуке» письмо, где высказал готовность к диалогу с Россией и обсуждению новых условий сосуществования двух стран. Ответ Москвы на письмо Владимира Зеленского вряд ли будет продуманным и взвешенным. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Письмо Зеленского — это довольно впечатляющий политический документ. Я думаю, что в Кремле не ожидали такого письма. Оно строго выдержано, по форме и стилю бескомпромиссно, когда как, по сути, по содержанию оно довольно умеренно. Это практически предложение к разговору. Москва вряд ли сможет ответить на это адекватно. Хотелось бы видеть ответ в каком-то смысле таким же твердым по форме, открытым к диалогу по содержанию. Но я не верю, что Кремль готов к такому равноправному диалогу», — сказал он.

По мнению Г.Павловского, один из главных пунктов в письме Зеленского – обмен политическими заключенными. Если бы Россия согласилась на этот шаг в ближайшее время, это могло бы стать первой ступенью в нормализации отношений с Украиной, считает политолог.