Число умерших членов избиркомов во время всеобщих выборов в Индонезии превысило 270 человек

Их количество продолжает расти спустя десять дней после проведения голосования.

Основная причина смерти уже сотен членов участковых избирательных комиссий Индонезии – усталость, вызванная долгими часами работы. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Еще почти две тысячи человек также заболели из-за переработки. Все дело в том, что впервые в стране, где живут 260 млн человек, одновременного прошли президентские, парламентские и региональные выборы. Явка на них составила 80%, каждый из голосовавших должен был воспользоваться пятью избирательными бюллетенями. В индонезийском Центризбиркоме уже пообещали добиться от министерства финансов компенсации для членов семей умерших сотрудников участковых комиссий, а также для пострадавших. Размер выплат, как предполагается, в каждом случае может превысить две тысячи долларов.

Подсчет голосов должен быть завершен 22 мая, в этот день объявят победителей парламентских выборов.