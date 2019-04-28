В Новгородской области уже неделю бастуют врачи скорой помощи

Они проводят «итальянскую забастовку», добиваясь повышения зарплат.

Медики не выходят на дополнительные смены, поэтому привлекаются экипажи скорой помощи из города Боровичи, который расположен в 40 км от Окуловки. В самом районном центре проходит уже вторая за месяц забастовка. Предыдущая, прошедшая 18 марта, результатов не принесла. На странице независимого профсоюза «Альянс врачей» во «ВКонтакте» говорится, что забастовка идет еще с 22 апреля. Медики требуют повышения заработной платы водителям скорой помощи, диспетчерам и фельдшерам, как того требуют майские указы Путина. Сейчас они получают порядка 12 тысяч рублей. По информации «Альянса врачей», во время визита представителей областного Минздрава бастующих закрывали в здании станции скорой помощи, чтобы их не видело руководство. Позже в областном Минздраве сообщили, что в больнице ведется подготовка к работе в режиме повышенной готовности перед майскими праздниками, а скорая помощь работает в штатном режиме. При этом какие-либо акции в медучреждения назвали незаконными.

После мартовской забастовки в Окуловской ЦРБ, врачам пообещали выполнить их требования, но зарплата так и осталась на прежнем уровне. Чиновники увеличили число место в больничном стационаре, а количество машин и бригад скорой помощи осталось неизменны.