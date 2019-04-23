Дрон с возможностями проводить разведку в радиусе 100 км выйдет в серийное производство до конца года

Сотрудники и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина создали новый беспилотный аппарат вертолетного типа, способный вести разведку объектов в радиусе 100 километров. До конца этого года дрон после испытаний выйдет в серийное производство. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-полковник начальник военного вуза Геннадий Зибров.

«Есть беспилотные аппараты вертолетного типа, нами разработанные, нами созданные. Есть нагрузочные макеты, предназначенные для станции радиоразведки, которые крепится на этот вертолет и выполняют соответствующие задачи. Этот образец у нас уже выходит сегодня на испытание, и я думаю, что до конца этого года мы его передадим, с учетом выполнения определенных технических решений, в серийное производство», — сказал он.

Г. Зибров добавил, что данный беспилотный аппарат был разработан при непосредственном участии курсантов академии. По его словам, беспилотник может вести разведку на высоте 4,5 километров, при этом радиус действия составляет 100 километров.