В США в результате стрельбы в синагоге один человек убит и трое ранены

Как сообщает телеканал СВS со ссылкой на местные власти, стрельбу устроил 19-летний подозреваемый из штурмовой винтовки. Отмечается, что он же вызвал полицию и был задержан. «Правоохранительные органы проделали выдающуюся работу», — написал в Твиттере президент Дональд Трамп. Затем телеканал NВС сообщил об открытом антисемитском письме, которое было опубликовано под именем подозреваемого за несколько часов до нападения. В этом письме говорится, что атака была совершена под влиянием терактов в Новой Зеландии.