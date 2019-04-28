В московском СИЗО «Матросская тишина» от передозировки наркотиками умер уже третий заключенный

Как сообщает газета «Московский комсомолец», это сорокалетний мужчина, который был арестован в марте за незаконное хранение наркотиков. Вечером 24 апреля его вместе с группой заключенных доставили в больницу с диагнозом «отравление психотропными веществами». По некоторым данным, это мог быть метадон.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сказал, что наркотик могли передать в продуктовой посылке, смочив им ткань. Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных сотрудников следственного изолятора.