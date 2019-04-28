Владимир Зеленский предложил России провести обмен политическими заключенными

Об этом говорится в обращении избранного президента Украины к Владимиру Путину. Владимир Зеленский опубликовал его в своем Фейсбуке на украинском и русском. По его словам, подтверждением готовности к деэскалации конфликта должен стать взаимный обмен гражданами двух стран в формате «всех на всех», без исключения. «Мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — написал Зеленский. При этом он призвал Россию не тратить зря время, пытаясь соблазнить украинцев российскими паспортами. «Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Путин сказал о возможности предоставления гражданства России всем желающим украинцам в упрощенном порядке.