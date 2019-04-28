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11:00, 28 апреля 2019

СМИ: Боевики запрещённой в России и ряде других стран группировки ИГИЛ готовят теракты на курортах Азии и Африки

Боевики запрещённой в России и ряде других стран группировки ИГИЛ готовят теракты на курортах Азии и Африки. Об этом сегодня пишут британские СМИ.

Нападения могут произойти в туристических зонах в Индии, на Мальдивах, а также курортах двух африканских стран Кении и Танзании. Теракты исламские боевики планируют устроить по сценарию схожему с недавними взрывами на Шри-Ланке, пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в британской разведке. По её данным, новые атаки возможны, поскольку вдохновители запрещённой за терроризм, в том числе, в России ИГИЛ после разгрома группировки освободились от управления и готовы заняться нападениями в разных местах. Газета отмечает, что радикальные исламисты, которые покидают Ирак и Сирию, рассеиваются по всему миру. Неделю назад в нескольких городах Шри-Ланки, в основном в столице Коломбо, прогремело восемь взрывов, большинство произошли практически одновременно. Боевики атаковали католические церкви, когда там шли пасхальные службы, и отели класса «люкс». Погибли около 250 человек, вдвое больше пострадали. Ответственность взяла на себя ИГИЛ. Пару дней назад на востоке Шри-ланки прогремело ещё несколько взрывов, погибли 17 человек. Радикальные исламисты заявили, что стоят и за этими нападениями.

По подозрению в причастности к нападениям власти Шри-Ланки арестовали больше ста человек.



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