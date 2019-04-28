Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос.Дети» после того, как его результаты были поставлены под сомнение. Гендиректор телекомпании Константин Эрнст подтвердил проведение проверки по этому поводу.

За все сезоны проекта «Голос» ситуация, когда сомнения в его честности возникли и у Первого канала, и у зрителей, произошла впервые, передает агентство ТАСС слова Эрнста. Он отметил, что публикация итогового протокола – первый шаг в рамках масштабной проверки. Согласно опубликованному документу, между победительницей шоу, десятилетней дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой и ее двумя преследователями разрыв составил более 80 тысяч голосов. В ходе финала проекта «Голос. Дети», прошедшего в пятницу, ее поддержали 56,5% телезрителей. За победу также боролись Ержан Максим и Валерий Кузаков. По данным источников газеты «Комсомольская правда», с ними встретилась певица Алла Пугачева и утешила их, пригласив в элитный ресторан и вручив по золотому кулону. В свою очередь, шоумен Максим Галкин в своем инстаграме сказал, что постарается оградить своих детей от участия в конкурсах наподобие «Голоса».

Ведущий проекта «Голос», актер Дмитрий Нагиев высказался за отмену результатов прошедшего детского финала в случае, если нарушения при голосовании подтвердятся, передает интернет-издание РБК.