Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в синагоге в Калифорнии

Ее, по некоторым данным, устроил 19-летний житель Сан-Диего Джон Ирнест.

Стрельба в американской синагоге города Поуэй произошла в последний день празднования еврейской пасхи – песаха. В полиции считают, что нападение произошло на почве ненависти. Подозреваемый Джон Ирнест, как сообщили власти Поуэя, сначала скрылся на машине, а затем остановился и сдался полиции. Ранее стрелявший также проходил одним из фигурантов по делу о пожаре в синагоге близ Сан-Диего в марте этого года. Телеканал NBC, в свою очередь, сообщает, что Ирнест незадолго до нападения разместил в своем Фейсбуке ссылку на свое открытое антисемитское письмо, а затем обещал вести трансляцию, однако в результате ее не было. Сейчас его страница удалена. В связи со стрельбой в синагоге свои соболезнования выразил генсек ООН Антониу Гутерриш.

В октябре прошлого года 46-летний американец Роберт Боуэрс устроил стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге. Тогда погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения, в их числе четверо полицейских.