Зеленский ответил Путину на предложение дать всем желающим украинцам в упрощённом порядке российское гражданство

Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину на предложение дать всем желающим украинцам в упрощённом порядке российское гражданство.

Кремлю не стоит зря тратить время, пытаясь соблазнить украинцев российскими паспортами, написал Владимир Зеленский у себя в фейсбуке. Избранный президент подчеркнул: на Украине в отличие от России есть свобода слова, свободные СМИ и интернет. По словам Зеленского, получить российский паспорт означает право цитата быть арестованным за мирный протест, не иметь свободных выборов и вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать новой нефтью, в которую российские власти пытаются превратить свой народ», пишет Зеленский. По мнению избранного президента Украины, отказаться от гражданства своей страны и переехать в Россию могут лишь те, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды, хочет заработать или скрыться от уголовного преследования. Зеленский отметил, что не следует говорить с его страной на языке угроз, военного и экономического давления. Он добавил, что Киев будет предоставлять гражданство прежде всего россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех от авторитарного и коррумпированного режима.

Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Россией.