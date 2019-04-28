Владимир Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, пытаясь соблазнить украинцев своим гражданством

Избранный президент Украины со своей страницы в Фейсбуке обратился к президенту России Владимиру Путину. По его словам, на Украине прекрасно знают, что на самом деле представляет российский паспорт. «Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкретных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ». Так Зеленский отреагировал на слова Путина о том, что Россия может предоставить гражданство в упрощенном порядке всем украинцам.