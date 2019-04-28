Поклонники сериала «Игра престолов» готовятся к показу третьей серии заключительного восьмого сезона

Премьера эпизода начнется, когда в Москве будет ранее утро понедельника. Как ожидается, он будет одним из самых кровавых, передает агентство Reuters. Главным героям саги предстоит сразиться с армией Белых Ходоков во главе с Королем Ночи.

Частота смертей в сериале уменьшалась по времени приближения «Игры престолов» к концу. Большинство ключевых персонажей выжили. Теперь еж фанаты саги пытаются подсчитать шансы каждого из героев выжить в предстоящей битве.