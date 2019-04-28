В Испании сегодня пройдут парламентские выборы

Последние четверть века на посту премьер-министра Испании чередуются представители двух партий – Народной и Испанской социалистической рабочей партии. Представитель Народной партии Мариано Рахой в прошлом году был вынужден уйти в отставку после голосования в парламенте из-за коррупционного скандала. Премьером стал лидер социалистов Педро Санчес, но продержался он недолго – его противники ответили тем, что зимой парламент отверг предложенный правительством Санчеса проект бюджета. Причем в поддержке кабинету министров отказали партии националистов из Каталонии и Страны Басков, благодаря которым, в том числе, правительство Санчеса в прошлом году пришло к власти. Согласно соцопросам, Народная партия может вновь победить на выборах. Кроме того, шансы пройти в парламент есть у правопопулистской партии Vox.

Голосование в Испании пройдёт всего за несколько недель до выборов в Европарламент, где ожидается борьба между сторонниками единства ЕС и евроскептиками.