Избранный президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что украинцы «соблазнятся» российским паспортом

Так он ответил на слова Владимира Путина об идее предоставлять гражданство России в упрощенном порядке всем желающим жителям Украины. В своем фейсбуке Зеленский добавил, что российские паспорта захотят получить те его соотечественники, кто находится под влиянием пропаганды. Либо сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Тем не менее избранный украинский президент заметил, что готов к диалогу с Москвой, но не на языке угроз, военного и экономического давления.

Ранее президент Владимир Путин сказал, что не против обсуждения с Зеленским вопросов исполнения минских соглашений и дальнейших планов по конфликту в Донбассе. Путин уверен, что украинцы ждут от нового лидера решения конфликта, который «всем надоел».