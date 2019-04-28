Игры 26-го тура футбольной Премьер-Лиги пройдут сегодня

Краснодар расположился на четвертом месте в турнирной таблице и отстают от идущего третьим ЦСКА на одно очко. Ясно, что в случае поражения «Краснодар» сильно осложнит себе борьбу за право участия в Лиге чемпионов

Старший тренер быков Мурад Мусаев после ничейного результата с грозненским «Ахматом» посетовал, что на игре команды сказывается «небольшая обойма футболистов, травмы и дисквалификации». Напомню, что Крансодар не может выиграть уже три матча подряд.

Армейцы также имеют кадровые проблемы. К счастью, стало известно, что восстановятся к воскресной игре травмированные Игорь Дивеев и Родриго Бекао. Получившие повреждения в матче с Локомотивом.

ОТВОДКА

Кроме того, Зенит сегодня будет принимать Крылья Советов, а Локомотив сыграет дома с Енисеем.