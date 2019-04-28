В России христиане сегодня отмечают Пасху

Ежегодно крупные храмы перед Пасхой проверяют силовики. По прогнозу Росгвардии, только в Москве на праздничные богослужения придут больше одного миллиона человек. На дежурство в столице отправлены почти пять тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, передает «Интерфакс». Особое внимание – к Храму Христа Спасителя, где на Пасху собираются тысячи верующих, в том числе президент, премьер-министр и мэр Москвы.



Всего неделю назад, тоже в Пасху, в церквях и отелях на Шри-Ланке прогремели взрывы. Погибли и ранены сотни человек. Мировые СМИ облетела фотография статуи Христа, забрызганной кровью. Ответственность за массовые жертвы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России), с которой Россия несколько лет воевала в Сирии.

Предполагаемых сторонников исламистов периодически задерживают в разных регионах России.

В Москве сегодня начнется фестиваль «Пасхальный дар». Площадками для его проведения станут храмы столицы.

Торжественное открытие пасхального фестиваля пройдет сегодня в Высоко-Петровском монастыре. Организаторы обещают провести большие гуляния с конкурсом росписи двухметровых моделей пасхальных яиц и концертом колокольного звона. Кроме того, гостей мероприятия ждут выставки, реконструкции и мастер-классы народных промыслов, а также экскурсии по монастырю и музыкальный концерт народного творчества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу патриархии.

Похожие развлечения в течение следующих двух недель будут предложены на всех 13 площадках фестиваля. Среди них – Елоховский собор, Патриаршее подворье в Черниговском переулке, храм Сергия Радонежского на Ходынке и другие. Каждый храм-участник фестиваля подготовил свою программу, непохожую на другие. Одной из объединяющих тем станет благотворительность.

Завершится фестиваль «Пасхальный дар» 12 мая.