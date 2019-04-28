Израиль решил освободить двух заключенных сирийцев после возвращения останков Захарии Баумеля

По словам источника AFP, такой шаг Иерусалима является жестом доброй воли, никаких предварительных договоренностей не было. По сведениям израильской прессы, один из заключенных был осужден за торговлю наркотиками, другой – за попытку нападения на базу израильской армии.

Россия передала Израилю останки Захария Баумеля в начале апреля. Их обнаружили в Сирии. Израильский военнослужащий погиб в 1982 году во время войны в Ливане.