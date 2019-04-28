Пассажирский самолет накануне экстренно вернулся в Москву после часа полета

Он вылетел из Шереметьева в Волгоград. Как пишет издание РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar, рейс выполнял лайнер SSJ-100 «Аэрофлота». Причины разворота пока неизвестны. По данным агентства ТАСС, самолет мог вернуться в Москву из-за инцидента на борту. В пресс-службе перевозчика сказали агентству «РИА Новости», что из-за технической причины. Судно было заменено, а пассажиры смогли вылететь в Волгоград. В пятницу Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Ригу в связи с техническими проблемами. Посадка прошла благополучно. Характер неполадок не уточняли.