Пожар на складе торговой сети «Магнит» под Воронежем оставил без работы около 900 человек

Деятельность распределительного центра охватывала три региона: помимо Воронежской, еще Орловскую и Белгородскую области, сказали агентству ТАСС в местной администрации. ЧП не отразится на обеспечении населения продуктами питания, заверяют власти. Огонь вспыхнул накануне поздно вечером, остановить его распространение удалось к утру. Площадь пожара составила 42 тысячи кв. метров. Пострадавших нет. Спасатели говорят, что рассматриваются различные версии происшествия.