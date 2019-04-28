Даниил Медведев вышел в финал турнира в Барселоне

Медведев в нынешнем сезоне неудержим. В активе 23-хлетнего россияне с начала года – победы Энди Марреем и Новаком Джоковичем, Милошои Раоничем и Гаэлем Монфисом. В Барселоне список жертв Даниила пополнился и Кеем Нисикори. Причем, японский теннисист не так давно обыграл россиянина в финале турнира в Брисбене. Так что победа Медведева в трех сетах оказалась своего рода реваншем.

Добавлю, что удачное выступление Даниила в Барселоне заметно повысит его индивидуальный рейтинг. Со следующей недели Медведев, с большой долей вероятности, станет первой ракеткой России.

В финале соперников Медведева станет Доменик Тим из Австрии.