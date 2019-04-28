Защитники Муринского парка в Петербурге выйдут на акцию протеста

Они борются с застройкой зеленой зоны.

Акция пройдёт в виде флешмоба, ее участники сформируют живой щит, возьмутся за руки и окружат зеленую зону. Такой формат организаторы объясняют тем, что ранее им 4 раза отказывали в согласовании митинга. В итоге они выйдут без плакатов политических лозунгов. Жители простетуют против строительства спорткомплекса Нова арена. Они говорят что если его построят, исчезнет единственный в районе нормальный большой парк, где модно гулять с детьми. Отмечу, городские власти поддерживают возведение этого большого спорткомплекса.

Акция начнётся в час дня.