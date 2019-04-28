Бразильский нападающий ПСЖ Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну». Как пишет сайт The Score со ссылкой на очевидцев, во время церемонии награждения, когда футболисты ПСЖ поднимались на трибуну для получения медалей финалистов, бразилец закрыл рукой мобильный телефон фаната. После словесной перепалки футболист ударил болельщика в подбородок.