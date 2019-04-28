Владимир Зеленский сомневается, что украинцы «соблазнятся» российским паспортом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что украинцы «соблазнятся» российским паспортом. Так он ответил на слова Владимира Путина об идее предоставлять гражданство России в упрощенном порядке всем желающим жителям Украины. В своем фейсбуке Зеленский добавил, что российские паспорта захотят получить те его соотечественники, кто находится под влиянием пропаганды. Либо сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Тем не менее избранный украинский президент заметил, что готов к диалогу с Москвой, но не на языке угроз, военного и экономического давления.