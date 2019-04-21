Первый канал проверит обстоятельства голосования на шоу «Голоc.Дети»

По словам его генерального директора Константина Эрнста, впервые за время существования этого проекта на телеканале они столкнулись с ситуацией, когда и у руководства, и у зрителей возникли вопросы к системе подсчета голосов. Согласно итоговому протоколу на сайте Первого, разрыв между победительницей шоу и ближайшим преследователем составил более 80 тыс. голосов. В пятницу в финале шоу победителем была объявлена дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Сам канал не мог подделать итоги детского «Голоса», а певица Алсу вряд ли продвигала свою дочь ради первого места, сказал «Эху Москвы» продюсер Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин добавил, что любой конкурс – это тяжелое испытание для детей.