Неизвестный напал на синагогу в США

Это случилось в Калифорнии, в населенном пункте Поуэй. По предварительной информации, погиб один человек, еще трое пострадали. Президент США Дональд Трамп сказал, что мотивы преступника уже известны.

По словам шерифа округа Сан-Диего Билла Гора, подозреваемый — 19-летний местный житель Джон Ирнест. Он проходил по делу о пожаре, который вспыхнул в синагоге одного из близлежащих городов в марте. По данным местных телеканалов, нападение произошло за несколько часов до праздничной службы в синагоге. У иудеев заканчивается празднование Песаха.