Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк, по некоторым данным, перенесли с 13 на 27 мая

Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Причину переноса он не назвал. В Роскосмосе эту информацию пока не комментируют. Замечаний к ракете-носителю, разгонному блоку «Фрегат» и самому спутнику, а также к стартовому комплексу не было, добавил собеседник агентства. Орбитальная группировка российской системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов, из них работают 24, они обеспечивают глобальное покрытие.