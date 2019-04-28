Центральный матч 26-го тура чемпионата России по футболу ожидается сегодня в Краснодаре

Здесь одноименный клуб принимает столичное ЦСКА. В случае поражения каждая из команд практически лишается шансов на борьбу за чемпионский титул. Кроме того, поражение сильно осложнит борьбу за попадание в число участников Лиги чемпионов на следующий сезон, передает агентство ТАСС. Даже ничья будет в первую очередь на руку соседям по турнирной таблице, в особенности «Локомотиву» и «Спартаку». Также сегодня пройдут матчи игры «Уфа» — «Урал», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «Крылья Советов».