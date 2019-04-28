Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов предложил противникам памятника Дзержинскому не вычеркивать страницы истории

Он напомнил, что именно большевики начали свергать монументы, передает агентство «Интерфакс». Так руководство вуза отреагировало на выступление инициативной группы, которая начала сбор подписей за демонтаж памятника Дзержинскому возле одного из корпусов университета. Он остался вузу в наследство от прежнего владельца здания – фабрики имени Дзержинского. Студенты предлагают перенести монумент в другое место, например в парк «Музеон».