После скандала в Рязанском воздушно-десантном училище накажут нескольких командиров

Они не смогли правильно объяснить подопечным требования приказов военного ведомства, говорят в Министерстве обороны. Его представители отвергают информацию, будто несколько учащихся сорвали погоны. Кроме того, говорят в министерстве, недовольных было только пять человек. Ранее пресса писала, что около сорока курсантов оставили свои знаки отличия нового образца у памятника генералу Маргелову. Поводом послужили слухи об изменении цвета погон с небесно-голубого на зеленый. В Министерстве поясняют, что защитный цвет должен присутствовать только на полевой форме.