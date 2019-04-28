Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим при атаке на синагогу в Калифорнии

По словам главы Белого дома, последние данные свидетельствуют, что преступление совершено на почве ненависти.

Неизвестный открыл огонь по прихожанам синагоги города Поуэй. По предварительной информации, погиб один человек, еще трое получили ранения. Полиция задержала подозреваемого, объявил шериф округа Сан-Диего Билл Гор. Как отмечает телеканал CNN, нападение произошло в тот день, когда еврейская община заканчивает праздновать Песах.