Комиссию по проверке качества нефти в трубопроводе «Дружба» создали в Министерстве энергетики России

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев дал неделю на выяснение, как нефть с примесями попала в систему во время поставок в Белоруссию. На проблемы с сырьем ранее жаловался «Белнефтехим». Несколько дней назад Польша, Германия, Украина и Словакия приостановили поставки сырой нефти из России. В «Транснефти» считают, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было умышленным. Возбуждено уголовное дело.