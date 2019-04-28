Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Министр иностранных дел республики Хорхе Арреас обвинил эту структуру в том, что она используется для проведения государственных переворотов в регионе. Каракас направлял заявление о выходе из организации еще два года назад. Венесуэльский президент Николас Мадуро тогда замечал, что его страна «никогда не вернется» в ее состав. Кризис в республике обострился с начала года. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его уже признали десятки стран.