Первый канал выяснит причины «аномальных» результатов голосования в проекте «Голос. Дети»

По словам его генерального директора Константина Эрнста, за все сезоны программы они впервые столкнулись с ситуацией, когда и руководства канала, и у зрителей возникли вопросы к системе подсчета голосов. На сайте Первого опубликован итоговый протокол. Разрыв между победительницей шоу и ближайшим преследователем составил более 80 тыс. голосов. В пятницу в финале шоу победителем была объявлена дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.