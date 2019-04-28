Избранный президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что украинцы соблазнятся российским паспортом

Так он ответил на слова Владимира Путина об идее предоставлять гражданство России в упрощенном порядке всем желающим жителям Украины. В своем фейсбуке Зеленский добавил, что российские паспорта захотят получить те его соотечественники, кто находится под влиянием пропаганды. Либо сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. По мнению Зеленского, гражданство России, в частности, дает «право быть арестованным за мирный протест» и «право не иметь свободных и конкурентных выборов».