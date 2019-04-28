Владимир Зеленский заявил, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту
Таким образом Зеленский прокомментировал заявление Путина о намерении предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины. По его словам, он бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России. При этом Зеленский подчеркивает, что готов к переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе, но предлагает не прибегать к языку
угроз.