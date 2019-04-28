В  храме Христа Спасителя в Москве проходит Пасхальное богослужение

Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К торжественной литургии из Иерусалима доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня.

Почти 5 тыс. сотрудников Росгвардии и военнослужащих будут обеспечивать безопасность во время пасхальных богослужений. Как сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, в Москве пасхальные богослужения в монастырях, храмах и церквях, могут посетить более 1 млн верующих.